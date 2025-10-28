Primarul Emil Boc ia la 11 metri CCR după ce a picat reforma pensiilor speciale: „Își apără privilegiile și sfidează interesele României”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a criticat decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a declarat neconstituțională reforma pensiilor speciale pentru magistrați.

Primarul Emil Boc a criticat decizia CCR care a picat reforma pensiilor speciale pentru magistrați| Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Edilul a afirmat că CCR, potrivit Constituției României, este gardianul respectării Constituției, nu gardianul apărării privilegiilor unei anumite categorii sociale.

Emil Boc critică decizia CCR: „Se pronunță pe interese proprii și sfidează interesele României”

„Vreau ca lucrurile să fie foarte clare. Eu, ca primar nu pot semna o dispoziție sau să promovez un proiect de hotărâre dacă cumva eu sau familia mea, inclusiv rude până la gradul 4, ar avea vreun interes în cauză. Ori, judecătorii CCR se pronunță pe interese proprii și sfidează interesele majorității României și interesele statului român. Asta nu are nimic de a face cu democrația și cu logica statului de drept”, a spus Emil Boc, în emisiunea Ziua Live.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a precizat că este de datoria CCR-ului ca instituție să fie arbitru în sistemul politic românesc. Să aducă echilibru când există un conflict juridic de natură constituțională între diverse autorități ale statului.

„Ce face CCR depășeste cu mult logica statului de drept și a democrației. Trebuie pus punct. Faptul că decizia a fost de 5 la 4 ne arată că ceva acolo trebuie să se întâmple. Este o găselniță ce au găsit acum, în alte cazuri similare a fost bine că au fost 10 de zile (pentru avizul CSM - n. red.), acum ar f trebuit să treacă 30 de zile. Există riscul ca după ce această găselniță este înlăturată să intre pe fond. Dacă intră pe fond nu pot intra decât pe oportunitate. Însă CCR nu este legiuitor pozitiv, ci numai Parlamentul. Toți suntem egali în drepturi. Și magistrații, și alte categorii sociale. De acolo în colo, ceea ce face Curtea Constituțională este oportunitate. Își apără privilegiile și intervine ca legiuitor pozitiv. Nu este admisibil ca această Curte să își bată joc de români, de România, de interesele noastre, de banii României. Ce încredere mai pot avea cetățenii în democrație dacă văd că pentu unii legea e mumă, iar pentru alții e ciumă”, a mai spus Emil Boc.

El a mai punctat că CCR este un polițist suprem, care trebuie să ne apere, nu să distrugă democrația.

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, 20 octombrie 2025, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în cazul legii privind pensiile magistraților, precum și nerespectarea de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.

