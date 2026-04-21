Darău i-a cerut demisia, Băltărețu a zis «NU»! Dat afară din Guvern, acum tace neconvingător.

Demisia lui Viorel Băltărețu (USR) de la Ministerul Economiei a fost cerută chiar de ministrul Irineu Darău, colegul său de partid. Băltărețu nu comentează „pe acest subiect”.

Viorel Băltărețu (USR) nu mai ocupă funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, după o decizie oficială de revocare semnată de premierul Ilie Bolojan.

Deși fostul demnitar a transmis public că mandatul său „s-a încheiat”, documentele arată că plecarea nu a fost una voluntară.

Potrivit informațiilor apărute la media9.ro, ministrul Economiei, Irineu Darău, i-ar fi solicitat inițial demisia lui Băltărețu. Acesta ar fi refuzat să plece, iar în consecință a fost emisă o decizie de revocare, publicată în Monitorul Oficial în data de 17 aprilie.

Astfel, mandatul său la Ministerul Economiei s-a încheiat după aproximativ șapte luni, într-un context tensionat chiar în interiorul propriului partid.

Fără reacție din partea lui Băltărețu

Redacția monitorulcj.ro l-a contactat pe Viorel Băltărețu pentru un punct de vedere privind plecarea sa din funcție, însă acesta a refuzat să comenteze pe marginea subiectului.

USR Cluj, fără reprezentare în Guvern

Situația a fost una delicată și pentru organizația USR Cluj, Băltărețu fiind singurul reprezentant al filialei în Guvern. Potrivit surselor, conducerea locală a încercat să gestioneze comunicarea publică a plecării într-un mod cât mai favorabil, în condițiile în care revocarea a venit din partea unui ministru din același partid.

