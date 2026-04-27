Declarațiile lui George Simion din trecut contrazic actuala poziție: „Nu bat palma cu PSD, eu sunt singurul capabil să termin cu PSD-ul în România.”

AUR și PSD pregătesc o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Declarațiile lui George Simion din trecut contrazic actuala poziție

George Simion (AUR)

George Simion a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu PSD, însă partidul pe care îl conduce pregătește acum o moțiune de cenzură alături de social-democrați.

Anunțul privind colaborarea a fost făcut luni, 27 aprilie, de reprezentanți ai AUR și PSD, care au confirmat redactarea unei moțiuni comune împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Moțiune comună împotriva Guvernului

Anunțul a fost făcut de Marian Neacșu și Petrișor Peiu, care au precizat că cele două formațiuni vor colabora pentru depunerea moțiunii de cenzură.

Mișcarea vine într-un context politic tensionat și marchează o apropiere între cele două partide, în ciuda pozițiilor exprimate anterior de liderul AUR.

Declarații din trecut, în contradicție cu actuala strategie

Înainte de alegerile parlamentare din 2024, George Simion afirma explicit că exclude orice colaborare cu PSD și chiar condiționa o eventuală guvernare comună de demisia sa din funcțiile publice.

„Nu bat palma cu PSD, eu sunt singurul capabil să termin cu PSD-ul în România. Dacă intrăm la guvernare cu PSD, îmi dau demisia din toate funcțiile”

Declarația este pusă acum în contrast cu decizia formațiunii de a susține o moțiune de cenzură împreună cu social-democrații.

