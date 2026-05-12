Un nou „NATO” propus din cauza incertitudinii SUA în „era” Trump. Țările care ar putea fi incluse.

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a propus crearea unei alianțe de țări democratice care să fie capabile să se opună Statelor Unite ale Americii, dacă este necesar.

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a cerut crearea unei noi alianțe de țări democratice capabile să se opună Statelor Unite, dacă este necesar, spunând că președintele american Donald Trump pare să retragă SUA din rolul său tradițional de lider global, relatează marți dpa, potrivit Agerpres.ro.

„Încă din copilărie, am admirat SUA și am considerat Statele Unite un lider natural al lumii libere”, a declarat Rasmussen pentru Democracy News Alliance, un serviciu comun al agențiilor de știri internaționale de prestigiu, înainte de Summitul pentru Democrație de la Copenhaga de marți.

„Dar se pare că președintele Trump s-a retras din acest rol. Așadar, avem nevoie de un nou lider al lumii libere”, a mai spus Rasmussen.

Țările care ar putea face parte din noul „NATO”

Fostul premier danez, în vârstă de 73 de ani, a declarat că alianța propusă ar putea include

Uniunea Europeană

Regatul Unit

Japonia, Canada

Australia

Noua Zeelandă

Coreea de Sud

Potrivit sursei citate, aliența ar putea fi numită „D7”, unde „D” reprezintă democrația.

„Dacă acționăm împreună, dacă ne unim forțele, acționăm colectiv, atunci reprezentăm o forță formidabilă”, a spus Rasmussen, care a fost secretar general al NATO între 2009 și 2014 și prim-ministru danez între 2001 și 2009.

El a propus un „Articol 5 economic” modelat pe clauza de apărare reciprocă a NATO, în baza căruia un atac economic asupra unui membru ar fi tratat ca un atac asupra tuturor, menit să contracareze coerciția economică din partea țărilor precum China și, eventual, Statele Unite.

Rasmussen a cerut, de asemenea, o cooperare mai strânsă în ceea ce privește standardele tehnologice, pentru o dependență redusă de materii prime critice și o creștere a investițiilor în Sudul Global ca alternativă la finanțarea chineză.

El a spus că amenințările dintre aliați sunt „inacceptabile”, referindu-se la disputa dintre Washington și Copenhaga privind Groenlanda administrată de Danemarca, și a descris imprevizibilitatea administrației Trump ca fiind cea mai mare îngrijorare a sa.

Trump vs. NATO

Donald Trump este cunoscut pentru criticile sale la adresa NATO.

La finalul lunii aprilie 2026, un e-mail intern al Pentagonului prezintă diverse opțiuni ale Statelor Unite de a-i pedepsi pe aliații din NATO despre care consideră că nu au sprijinit operațiunile SUA în războiul cu Iranul, între care suspendarea Spaniei din alianță și revizuirea poziției SUA cu privire la revendicarea Regatului Unit asupra Insulelor Falkland, a declarat un oficial american pentru Reuters, citat de Agerpres.ro

