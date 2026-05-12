„Nu există decât «U» pentru mine!” Cristi Pojar, interviu emoționant după o întreagă carieră în alb-negru

Universitatea Cluj este înaintea celei mai importante săptămâni din istoria clubului: poate câștiga Cupa României pentru a doua oară în istorie și se poate apropia de titlul de campioană.

Cristi Pojar a jucat întreaga sa carieră la Universitatea Cluj / Foto: MIRCEA ROSCA (C) - AGERPRES/ FOTO

„Studenții” vor da de două ori piept cu Universitatea Craiova. Prima dată pe 13 mai, la Sibiu, în ultimul act al Cupei, apoi duminică, în Bănie, în penultima etapă din Superligă.

Fost jucător al echipei ardelene de-a lungul întregii sale cariere, Cristi Pojar a vorbit cu emoție despre performanța de care se apropie fosta sa formație.

„Sunt două meciuri foarte importante pentru acest club şi o conjunctură specială, în condiţiile în care se şi joacă într-un interval foarte scurt de timp. Câştigarea unui trofeu ar fi ceva extraordinar, câştigarea a două trofee ar fi ceva fenomenal pentru «U» Cluj.

Prea multe lucruri nu vreau să zic, pentru a nu alimenta presiunea. Presiune există, clar. Jucătorii, stafful tehnic, stafful administrativ, noi, suporterii, începem să ne încărcăm emoţional odată cu apropierea meciului.

O să fiu în tribună. Am convingerea că o să reuşim să câştigăm cel puţin un trofeu. Dacă nu, oricum ceea ce s-a făcut în acest an e o performanţă notabilă: joci finala Cupei şi te baţi până în ultima etapă pentru titlu. Am sentimentul că vom câştiga cel puţin un trofeu, acum Dumnezeu ştie!

Eu, ca suporter, vreau să le mulţumesc jucătorilor, antrenorilor şi celor din conducere pentru ce mi-au oferit în acest sezon, merită felicitări”, a declarat Pojar pentru Prima Sport.

„«U» Cluj e «U» Cluj, orice ar fi!”

Fostul fundaş stânga a adunat 174 de meciuri în Divizia A, cu patru goluri marcate pentru „şepcile roşii”. A lucrat la Universitatea Cluj şi ca antrenor secund, apoi a făcut parte din echipa lui Dan Petrescu, cu care a colaborat la Sportul, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar sau Dinamo Moscova.

„E un clişeu în lumea fotbalului. Cel mai important meci e următorul, primul, finala Cupei în cazul acesta. Ar fi foarte important să câştigăm Cupa. Asta ne va oferi un moral extraordinar înaintea meciului din campionat.

Va fi un vacarm pe Ion Oblemenco, un vulcan, sunt sigur. Şi dacă «U» Cluj va lua Cupa, fanii Craiovei vor fi lângă echipa lor până la capăt în meciul din campionat.

Trăiesc intens meciurile lui «U», ca suporter, dar nu accept reproşuri şi cuvinte urâte la adresa jucătorilor. Cei care stau pe lângă mine la meciuri ştiu asta. Sunt cam atent să nu se vorbească urât la adresa jucătorilor. Până la urmă ei sunt actorii principali, până la urmă greşeala poate să existe.

«U» Cluj înseamnă totul pentru mine, e a doua mea familie. Pentru mine nu există decât «U» Cluj. Am câştigat un titlu cu Urziceni, a fost un lucru extraordinar, dar «U» Cluj e «U» Cluj, orice ar fi. Performanţele ca jucător şi antrenor la «U» sunt pe primul loc pentru mine. Nu ştiu să pun în cuvinte ce simt pentru acest club şi nu vreau să sune patetic”, a încheiat Pojar.

