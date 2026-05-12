Cel mai influent cotidian german a definit politica PSD: „A fura, a împărți și a conduce”

Cel mai influent cotidian german, FAZ, a definit politica Partidului Social Democrat: „A fura, a împărți și a conduce”.

Cel mai influent cotidian german a definit politica PSD: „A fura, a împărți și a conduce” | Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Fotografie ilustrativă

Cel mai influent cotidian german, Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, a definit politica PSD: „A fura, a împărți și a conduce”, a titrat acest ziar într-un articol care a fost publicat luni, 11 mai 2026.

FAZ: Ilie Bolojan, dat jos pentru că a afectat interesele PSD

FAZ a scris, citându-l pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, că Ilie Bolojan a fost dat jos pentru că a afectat interesele financiare ale PSD.

„Istoricul Oliver Jens Schmitt, specialist în Europa de Sud-Est, amintește că partidul a avut în anii ’90 un avantaj uriaș la start, deoarece a preluat infrastructura aparatului comunist. Tocmai de aceea PSD este și astăzi foarte puternic în provincie. (...) «Partidul depinde de capacitatea de a distribui resurse susținătorilor și alegătorilor: contracte publice, funcții, dar și cadouri electorale, de la mălai până la cafea. De aceea, pierderea puterii este pentru PSD extrem de periculoasă». În esență, mașinăria de putere a PSD a reușit timp de decenii să redirecționeze bani publici și fonduri europene către propria clientelă. De la actualul lider Sorin Grindeanu se așteaptă, la fel ca de la predecesorii săi, să mențină intact acest mecanism și accesul la resursele financiare.

Faptul că premierul liberal Ilie Bolojan a încercat să pună capăt acestor practici și a avut deja unele succese a determinat PSD să îl răstoarne de la putere împreună cu naționaliștii AUR. Reticențele ideologice au fost minime”, explică Michael Martens, corespondentul FAZ la Viena, potrivit defapt.ro.

„Atunci când a fost la putere, PSD a adoptat mereu măsuri populiste pe termen scurt, care au generat inflație și datorii publice mai mari, pentru ca apoi să treacă în opoziție imediat ce apăreau crizele”, a explicat Siegfried Mureșan, citat de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Aceste reforme au afectat interesele financiare ale PSD și ale clientelei sale”, a mai spus Mureșan, pentru FAZ.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: