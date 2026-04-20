Clujeanul Csoma Botond, liderul deputaților UDMR: „Nu ar funcționa un guvern minoritar”

Liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond a spus că un eventual guvern minoritar nu ar reprezenta o soluție.

„Eu nu cred că ar funcționa un guvern minoritar, pentru că ai sabia lui Damocles deasupra capului. Oricând poate fi depusă o moțiune de cenzură și nu ai majoritate în parlament. În atare condiții, logic ar fi, cu toate tensiunile care există, să continuăm în aceeași formulă, cu aceeași majoritate parlamentară”, a spus Csoma Botond, potrivit Digi 24.

Conform deputatului clujean, altă soluție nu ar exista pentru guvernare. El a nu a dorit să comenteze când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia la cererea PSD.

„Vă pot spune cu certitudine că UDMR nu își va retrage miniștrii din Guvern și nici nu vom susține o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Dacă Partidul Social Democrat își retrage miniștrii, asta înseamnă, de fapt, că, această coaliție sau acord de coaliție nu mai există”, a mai spus Csoma Botond.

