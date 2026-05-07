Concerte, parada și peste 100 de evenimente. Cum vor arăta Zilele Clujului 2026

Primăria Municipiului Cluj-Napoca organizează, în perioada 21-24 mai 2026, cea de-a XIV-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. La ediția precedentă au participat peste 350.000 de persoane.

Cum vor arăta Zilele Clujului 2026

Joi, 21 mai 2026

Deschiderea evenimentului va avea loc în data de 21 mai 2026, în Piața Unirii, cu animație stradală, activități pentru public și o seară de teatru. De la ora 20:30 Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul „O noapte furtunoasă”. Pe Strada Mihail Kogălniceanu, publicul este invitat la Târgul Organizațiilor de Tineret, Festivalul Gatronomic Internațional, dar și la evenimentul We Love STEM. Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, Festivalul de Vin, ateliere pentru copii și activități recreative.

Vineri, 22 mai 2026

Vineri, 22 mai, Piața Unirii devine centrul serii de concerte și al spectacolului de drone, lumini și video mapping. Pe scena principală vor concerta Mihail, Vița de Vie și Delia.

Pe parcursul zilei sunt programate spectacole dedicate elevilor clujeni, evenimente multiculturale, reconstituiri istorice pe Strada Potaissa, precum și concerte în Piața Muzeului. Pe malurile Someșului, la Plaja Grigorescu, începe avanpremiera Vamos a la Playa 2026.

Sâmbăta, 23 mai 2026

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 16:00, este programată Parada Zilelor Clujului. Ăentru pasionații de muzică clasică, seara continuă în Piața Unirii cu Seara de Muzică Clasică, urmată de concertul „Notte d’amore”, susținut de corurile și orchestra Opera Națională Română din Cluj-Napoca, Opera Maghiară de Stat din Cluj-Napoca și Filarmonica de Stat Transilvania.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vor avea loc activități și în alte zone ale orașului, inclusiv pe Strada Iuliu Maniu, în Parcul Feroviarilor, la Turnul Pompierilor și Turnul Croitorilor. Tot sâmbătă are loc și „Noaptea Muzeelor”, cu program extins în instituțiile culturale din oraș.

Duminică, 24 mai 2026

Duminică, 24 mai, programul începe cu Crosul Universităților Clujene, în Piața Unirii, și continuă cu Regalul Folcloric. În Parcul Feroviarilor sunt programate activități educative și recreative, iar la Plaja Grigorescu va avea loc Midday Snack.

Ediția din 2026 a Zilelor Clujului se desfășoară în zeci de zone ale orașului, de la piețe și străzi centrale până la parcuri, baze sportive, cinematografe și spații culturale.

