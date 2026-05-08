Trump pune presiune pe UE. Ce se întâmplă dacă acordul comercial cu SUA nu e aplicat până pe 4 iulie

Președintele american Donald Trump a transmis, joi seară, un nou avertisment pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului comercial încheiat între Washington și Bruxelles.

Trump pune presiune pe UE. Ce se întâmplă dacă acordul comercial cu SUA nu e aplicat până pe 4 iulie | Foto: DepositPhotos.com

Declarația președintelui american a fost făcută în urma unei convorbiri telefonice cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar potrivit mesajului publicat de Trump pe Truth Social, dacă Uniunea Europeană nu respectă calendarul de implementare până pe 4 iulie, data stabilită de oficialul american, Statele Unite vor majora taxele vamale aplicate deja produselor europene, la niveluri mult mai ridicate decât cele actuale. Trump nu a oferit detalii suplimentare privind noile cote tarifare, însă a subliniat că măsurile ar intra în vigoare „imediat”, notează Digi24.ro.

Acordul comercial dintre UE și SUA a fost negociat deja în vara anului trecut, în cadrul întâlnirilor întâlnirilor desfășurate la Turnberry, în Scoția. Ulterior, documentul a primit undă verde din partea Parlamentului European la finalul lunii martie. Chiar dacă documentul a primit aprobarea Parlamentului European, aplicarea sa depinde încă de parcurgerea etapelor interne ale UE, care includ consultări și negocieri între instituțiile europene și statele membre.

Relațiile economice transatlantice au fost tensionate în ultimii ani, iar divergențele au pornit de la regimul tarifar impus americani, accesul la piețe și balanța comercială.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: