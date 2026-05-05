USR anunță un potențial acord politic cu PNL și respinge colaborarea cu PSD

Liderii USR au decis, marți, să nu mai formeze o majoritate guvernamentală cu PSD. Președintele partidului, Dominic Fritz, a fost mandatat să inițieze discuții cu PNL pentru un acord politic privind pașii următori.

USR își menține decizia de a nu forma o majoritate cu PSD și va propune PNL un acord politic| Foto: Inquam Photos / George Călin

USR își menține decizia de a nu forma o majoritate guvernamentală cu PSD, informează Uniunea Salvați România.

USR anunță un potențial acord politic cu PNL și respinge colaborarea cu PSD

De asemenea, președintele partidului, Dominic Fritz, a fost mandatat să poarte discuții cu liderul PNL, Ilie Bolojan, privind un acord politic pentru o abordare coordonată în perioada următoare.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, transmite USR.

Decizia a fost luată de Comitetul Politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului.

Anterior, liberalii au votat pentru întărirea rezoluțiilor adoptate deja de partid, potrivit cărora PNL nu va mai colabora cu PSD: 34 de liberali au votat pentru, iar 10 s-au abținut.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: