Atac violent pe o alee din Cluj-Napoca. Minor reținut pentru tentativă de viol

Un băiat de 17 ani, din Cluj-Napoca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru tentativă de viol și tâlhărie.

Conform oamenilor legii, agresiunile au avut loc în seara de 5 mai, pe Aleea Godeanu. Victima ar fi fost o tânără de 26 de ani, iar conform declarațiilor date de aceasta, agresorul ar fi trântit-o la pământ și ar fi încercat să întrețină relații intime împotriva voinței tinerei. Acțiunile ar fi fost întrerupte în momentul în care femeia a început să strige după ajutor.

Ulterior, folosind acte de violență, tânărul i-ar fi sustras bunuri din geantă. Victima a reușit însă să le recupereze și să fugă către imobilul în care locuiește, în timp ce agresorul a părăsit zona.

Polițiștii l-au identificat pe tânărul de 17 ani, iar inițial a fost arestat pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Cluj-Napoca, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

