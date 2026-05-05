Socialiștii europeni cer PSD excluderea unei alianțe cu AUR: noul guvern să fie pro-european
Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) și-a manifestat marți sprijinul față de „formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere” în România, în urma demiterii guvernului condus de Ilie Bolojan după o moțiune de cenzură.Goerge Simion (AUR) și Sorin Grindeanu (PSD) |Foto: Inquam Photos / George Călin
Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.
„PES se menține ferm alături de partidul său membru român, Partidul Social Democrat (PSD), și sprijină formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere. Într-un moment de incertitudine politică, România are nevoie de claritate, stabilitate și de o conducere care să răspundă nevoilor cetățenilor săi”, a transmis PES într-un comunicat, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.ro
De asemenea, formațiunea socialistă europeană a subliniat că asigurarea stabilității „necesită o abordare constructivă și responsabilă” din partea partidelor politice românești, care se confruntă acum cu o perioadă de incertitudine și negocieri complexe pentru formarea unui nou guvern.
„Construirea unei majorități durabile trebuie să se bazeze pe dialog, pe respect reciproc și un angajament comun de a aduce îmbunătățiri concrete în viața zilnică a cetățenilor”, menționează sursa citată.
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou Guvern, după ce moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a trecut de Parlament, și a asigurat că la finalul discuțiilor va exista un Executiv pro-occidental.
