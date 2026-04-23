Schimbări la pauză în echipa Bolojan

După ce PSD a ieșit din joc, premierul Ilie Bolojan a făcut rapid schimbările și a trimis noii „jucători” în teren pentru a ține Guvernul în meci.

Schimbări în Guvern după demisiile miniștrilor PSD, noii interimari preiau ministerele-cheie în urma deciziei premierului Ilie Bolojan.

Executivul intră în repriza a doua cu o formulă improvizată, interimarii preiau ministerele-cheie, în timp ce miza rămâne stabilitatea jocului guvernamental.

După demisia miniștrilor PSD, premierul Ilie Bolojan a anunțat cine va intra „în teren” pe pozițiile rămase libere. Astfel, la Ministerul Energiei va juca chiar premierul, în timp ce la Ministerul Muncii intră Dragoș Pîslaru, iar la Sănătate este trimis Cseke Attila.

La Agricultură, postul este preluat de Tanczos Barna, iar la Justiție intră Cătălin Predoiu. Practic, Bolojan a făcut schimbări rapide pentru a nu lăsa echipa în inferioritate numerică.

Vicepremierul, înlocuit din mers

Pe poziția lăsată liberă de Marian Neacșu, atribuțiile sunt preluate de Oana Gheorghiu, care va coordona inclusiv companiile de stat. Premierul a subliniat că este nevoie de „ordine în joc”, inclusiv auditarea contractelor și impunerea unor criterii de performanță.

Guvernul trebuie să rămână în joc

Ilie Bolojan a declarat că Executivul trebuie să funcționeze fără sincope, în ciuda schimbărilor din vestiar. Miza este mare: absorbția fondurilor din PNRR, investițiile în derulare și alte proiecte importante nu pot fi puse pe pauză.

Urmează validarea oficială

Propunerile pentru interimari urmează să fie trimise către Nicușor Dan, care va semna decretele necesare. Până atunci, Guvernul joacă într-o formulă de tranziție, iar meciul politic rămâne deschis.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

