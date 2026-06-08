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Șanse de ploaie slabă la Cluj. Prognoza meteo 8 iunie 2026.
Meteorologii au anunțat șanse de ploaie slabă la Cluj-Napoca, luni, 8 iunie 2026.Șanse de ploaie slăbă la Cluj-Napoca, luni, 8 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius la Cluj-Napoca, luni, 8 iunie 2026.
Temperatura minimă va fi de 13 grade Celsius.
Meteorologii au anunțat șanse de ploaie slabă.
Viteza vântului va fi de 9 metri pe secundă.
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