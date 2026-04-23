Premierul Ilie Bolojan a ales interimarii după demisia miniștrilor PSD. Vezi cine sunt.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat cine îi va înlocui pe ministrii demisionari de la PSD.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat cine îi va înlocui pe miniștrii PSD care au demisionat din Guvernul României | Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că a luat act de demisiile miniştrilor susţinuţi de PSD, și a anunțat propunerile pentru înlocuitori.

Cine vor fi interimari după demisia miniștrilor PSD?

Ministerul Energiei – premierul Ilie Bolojan

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru (actual ministru al Proiectelor Europene)

Ministerul Sănătății – Cseke Attila (actual ministru al Dezvoltării)

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna (actualul vicepremier)

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (actualul ministrul de Interne)

„Pe poziția domnului Marian Neacșu atribuțiile vor fi preluate de doamna Oana Gheorghiu. Va gestiona complementar și toate companiile care acum fiind la autorități diferite nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie de auditarea contractelor de mandat și impunerea unor condiții de performanță”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că va trimite preşedintelui României propunerile pentru a înlocui miniştrii care şi-au dat demisiile

„Am luat act de demisiile miniştrilor susţinuţi de PSD, demisii înregistrate în jurul prânzului, se cuvine să le mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni pentru că toate lucrurile care au fost realizate - cele bune şi poate şi cele care nu au fost atât de reuşite - sunt unele rezultate de echipă şi fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director şi fiecare coleg din ministere care lucrează şi-a adus contribuţia la aceste rezultate”, a afirmat Bolojan, la Palatul Victoria.

„Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare a problemelor pe care le avem - absorbţia fondurilor din PNRR, derularea normală a investiţiilor, programul SAFE, toate celelalte probleme pe care le avem în această perioadă. Am avut o întâlnire cu vicepremierii pe care am finalizat-o în urmă cu câteva minute şi, după această întâlnire, vom trimite preşedintelui României propunerile pentru a înlocui miniştrii care şi-au dat demisiile”, a adăugat Bolojan.

Reamintim faptul că, astăzi, joi, 23 aprilie 2026, miniștrii PSD și-au dat demisia din Guvernul României.

