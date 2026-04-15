Remus Lăpușan, despre situația Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”: „Educația are nevoie de stabilitate și de decizii luate cu responsabilitate!”

Un semnal de alarmă a fost tras în Parlamentul României de deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, care a criticat modul în care sunt gestionate deciziile privind relocarea elevilor de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny".

Situația Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din Cluj-Napoca a ajuns în atenția Parlamentul României, după ce deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, a tras un semnal de alarmă cu privire la incertitudinile legate de relocarea elevilor și a cadrelor didactice.

Într-o intervenție adresată colegilor parlamentari, acesta a subliniat că modul în care sunt luate deciziile privind procesul educațional ridică probleme serioase, în special atunci când acestea afectează direct elevii, profesorii și familiile acestora.

Relocare temporară cu risc de a deveni permanentă

Potrivit deputatului, relocarea elevilor și a profesorilor a fost inițial o măsură temporară, determinată de lucrările de modernizare ale unității de învățământ. Cu toate acestea, în prezent există incertitudini privind revenirea în sediul modernizat. Lăpușan avertizează că există riscul ca această soluție provizorie să fie transformată într-una permanentă, fără o comunicare clară și fără consultarea comunității școlare.

„Educația nu înseamnă doar infrastructură sau reorganizări administrative, ci înseamnă stabilitate și respect față de cei implicați”, a transmis acesta.

Decizii fără consultare, problemă de încredere

Deputatul PSD atrage atenția că transformarea unei decizii temporare într-una definitivă, fără acordul celor afectați, generează o problemă majoră de încredere. Acesta a subliniat că părinții au ales Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” în funcție de locație, condiții și oferta educațională, iar modificarea acestor elemente în timpul parcursului școlar nu este justificată.

„Nu le putem cere elevilor stabilitate și performanță într-un sistem în care regulile se schimbă pe parcurs”, a punctat parlamentarul.

Impact direct asupra elevilor și riscuri pentru învățământul tehnic

Situația nu este una teoretică, spune Lăpușan, ci are efecte concrete în viața de zi cu zi a elevilor. Aceștia sunt nevoiți să facă naveta pe distanțe mai mari, să se adapteze unor programe mai dificile și să funcționeze într-un climat de incertitudine. Mai mult, deputatul avertizează că există riscul marginalizării învățământului tehnic, prin pierderea unui spațiu adecvat și prin scăderea atractivității pentru viitorii elevi.

„Discutăm despre o unitate care a beneficiat de investiții semnificative pentru a corespunde cerințelor actuale. În mod firesc, aceste resurse ar trebui să deservească exact beneficiarii vizați”, a explicat acesta.

Apel la transparență și asumare publică

În final, Remus Lăpușan a cerut ca orice decizie privind viitorul colegiului să fie fundamentată pe transparență, dialog real și respect față de comunitatea școlară. Acesta a subliniat că, dacă relocarea a fost una temporară, revenirea în sediul modernizat trebuie să fie o prioritate. În cazul în care se ia în calcul o altă variantă, aceasta trebuie explicată clar și asumată public.

„Educația nu poate fi tratată ca o problemă de logistică. În spatele fiecărei decizii sunt elevi, profesori și familii care au nevoie de stabilitate”, a concluzionat deputatul.

Nu este singura situație de acest fel din Cluj-Napoca, unde reorganizarea spațiilor școlare a devenit o practică tot mai frecventă în ultimii ani. Pe fondul creșterii numărului de elevi și al limitărilor de infrastructură, autoritățile locale au recurs la mutări, comasări sau redistribuiri între unități de învățământ pentru a gestiona presiunea din sistem.

Un exemplu recent este chiar relocarea Liceului Teoretic „Victor Babeș” în spațiile de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, măsură care a implicat și reorganizarea activității Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” și a Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”. Astfel de decizii, deși motivate administrativ, au generat de fiecare dată discuții în rândul părinților și cadrelor didactice.

