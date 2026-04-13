Kelemen Hunor l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria obținută în alegerile din Ungaria. Liderul UDMR l-a susținut pe Viktor Orban în campania electorală.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a felicitat partidul Tisza şi pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile legislative din Ungaria, după ce anterior îl susținuse pe Viktor Orban în campania electorală.

În urma alegerilor parlamentare din Ungaria, desfășurate duminică, 12 aprilie, partidul de opoziție Tisza ar urma să obțină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta.

Alegerile legislative din statul vecin au înregistrat o prezență record la urne, de peste 79%.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie!”, a transmis liderul UDMR, Kelemen Hunor, în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Mesajul său vine în contextul în care, anterior, liderul UDMR își exprimase susținerea pentru Viktor Orbán în cadrul alegerilor de duminică.

Și senatorul Tánczos Barna a arătat că alegerile marchează un moment istoric.

„S-a încheiat o epocă, Ungaria sărbătorește. Ceea ce am văzut în această noapte la Budapesta este adevărata atmosferă revoluționară, de schimbare de regim”, a notat vicepremierul Tanczsoa Barna.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

