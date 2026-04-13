„Fidesz de rahat! Tisza spală Fidesz” Guvernul lui Orban, la pământ după mai bine de un deceniu. Cum sărbătoresc maghiarii victoria Opoziției

Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a fost înfrânt detașat de Tisza, partidul opoziției, condus de Peter Magyar. Maghiarii au ieșit în stradă și au sărbătorit prin scandări victoria partidului lui Magyar.

Cum sărbătoresc maghiarii victoria Opoziției

Ungaria a trăit una dintre cele mai importante zile electorale din ultimele decenii. Cu o prezență la vot de peste 77,8%, scrutinul parlamentar, care a fost urmărit la nivel internațional, a adus o schimbare politică uriașă.

Datele oficiale indică un avans categoric al opoziției conduse de Péter Magyar, care a reușit să obțină majoritatea de două treimi în Parlament, pragul necesar pentru modificări constituționale și pentru înlocuirea sistemului construit de Viktor Orbán. La scurt timp după miezul nopții, Peter Magyar a anunțat public victoria pe rețele de socializare. „Astăzi Ungaria a câștigat”, a declarat liderul partidului.

După numărarea a aproximativ 93% din voturi, proiecția pentru Parlamentul Ungariei (199 de mandate) arată astfel: Tisza: 138 de mandate, Fidesz: 54 de mandate, Mi Hazánk: 7 mandate.

Orban și-a asumat înfrângerea și l-a felicitat pe rivalul său din cursa electorală.

„Fidesz de rahat! Tisza spală Fidesz”. Cum s-au bucurat maghiarii de înfrângerea lui Orban.

Pe rețelele de socializare au început să circule materiale video cu scandările ungurilor după anunțarea victoriei partidului lui Magyar. Cu afișele electorale ale partidului Tisza și cu steaguri în mână, cetățenii s-au adunat pe malul Dunării și au scandat victoria. Cu această victorie, Ungaria a intrat într-o nouă etapă politică, cu o majoritate constituțională a opoziției și cu perspective de reforme ample după mai bine de un deceniu de dominație Fidesz.



