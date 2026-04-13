Nicușor Dan îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile parlamentare din Ungaria.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat duminică seara pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria, subliniind că „poporul maghiar a vorbit cu o voce clară și puternică” la scrutinul parlamentar desfășurat în țara vecină.

Nicușor Dan îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria

„Felicitări Peter Magyar și Tisza pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară și puternică. România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai UE și NATO.

Sursa: Nicușor Dan - X

Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euroatlantice. Există oportunități extraordinare de a colabora în domeniul securității regionale, cooperării economice și bunăstării popoarelor noastre. Felicitări! Gratulalok!”, a scris șeful statului român duminică seara pe X.

Partidul de opoziție Tisza din Ungaria ar urma să obțină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

Prezența la urne a fost una record în Ungaria - 77,8%.

