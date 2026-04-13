Ursula von der Leyen: „Ungaria a ales Europa”

Ungaria a ales Europa, Europa a ales întotdeauna Ungaria, a reacționat duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce premierul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Peter Magyar la alegerile legislative.

Liderii europeni, după alegerile din Ungaria: „O țară își recâștigă calea europeană”.| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Este dureros pentru noi, dar este clar că nu ni s-a încredințat responsabilitatea sau oportunitatea de a guverna. Am felicitat partidul câștigător”, a declarat șeful guvernului ungar, citat de MTI.

„O țară își recâștigă calea europeană. Uniunea devine mai puternică”, a mai declarat șefa executivului european, potrivit unui mesaj postat pe Facebook de Reprezentanța Comisiei Europene în România, notează Agerpres.ro

Și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reacționat la rezultatul alegerilor din Ungaria.

„Felicitări membrului Parlamentului European, Peter Magyar, pentru victoria la alegerile naționale din Ungaria de astăzi (duminică - n.r.). Locul Ungariei este în inima Europei”, a scris Metsola pe platforma X.

Partidul Tisza condus de Peter Magyar se îndreaptă spre o majoritate calificată în Parlamentul Ungariei, cu puțin sub 99% din voturi numărate. Se estimează că va câștiga 138 de locuri, față de cele 55 ale alianței actuale Fidesz-KDNP, condusă de Viktor Orbán. Mișcarea Patria Noastră este de așteptat să obțină cele șase locuri rămase.

