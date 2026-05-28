Clujenii, așteptați aproape săptămânal în audiențe la al doilea om în stat, Mircea Abrudean

Al doilea om în stat, clujeanul Mircea Abrudean îi așteaptă, aproape în fiecare săptămână, în audiențe, pe cetățenii județului Cluj, pentru a discuta cu aceștia despre problemele cu care se confruntă.

„Am aproape săptămânal aceste audiențe, pentru că eu cred că este datoria noastră, a celor care suntem aleși să fim cât mai aproape de oameni”, a spus Mircea Abrudean, joi, 28 mai 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, la biroul său din Cluj-Napoca, Mircea Abrudean se întâlnește și cu primarii din județul Cluj, dar și cu reprezentanți ai altor instituții care întâmpină diverse probleme.

Șeful Senatului a spus că încearcă să sprijine orice proiect al oricărei comunități din Cluj și să ajute orice cetățean care vine în audiență.

„Ușa biroului meu parlamentar rămâne mereu deschisă pentru cetățeni! Pentru orice problemă doriți să o semnalați. Întâlnirile și dialogul direct cu oamenii sunt un lucru firesc, pe care fiecare parlamentar ar trebui să îl facă. Doar prin întâlniri și discuții sincere putem înțelege cu adevărat problemele și nevoile comunității”, a mai spus Mircea Abrudean.

Dacă vă confrunțați cu o problemă, îl puteți contacta pe președintele Senatului, clujeanul Mirecea Abrudean:

senator.abrudean@gmail.com

www.mirceaabrudean.ro

+40 771 447 083

sediul de pe Bulevardul Eroilor, nr. 2, Cluj-Napoca

