Actualitate

Cine este Peter Magyar, liderul Tisza care l-a zdrobit pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria?

Victorie răsunătoare pentru liderul Tisza, Peter Magyar, care a pus capăt dominației lui Viktor Orban (Fidesz) în Ungaria.

Victorie zdrobitoare pentru liderul Tisza, Peter Magyar, care a pus capăt dominației lui Viktor Orban (Fidesz) în Ungaria.| Foto: DepositPhotos.com

 

 


Fost aliat al lui Orban, liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. 

Președinta Ungariei, Katalin Novák, a demisionat din funcție după ce a grațiat un condamnat într-un dosar de pedofilie: „Vă vorbesc pentru ultima oară în calitate de șef al statului".

Magyar a demisionat la începutul lui 2024 din partidul Fidesz al lui Orban după ce a divorțat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiției și o aliată a premierului.


El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta, susținut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formațiune principală de opoziție, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi, potrivit The New York Times.

În vârstă de 45 de ani, avocat și tată a trei copii, Peter Magyar a fost ani la rând apropiat de partidul lui Viktor Orbán și de cercul de putere construit în jurul acestuia. A ocupat funcții în instituții de stat și companii publice și a fost considerat mult timp un om al sistemului. Fosta sa soție, Judit Varga, de care a divorțat în 2023, a fost ministru al Justiției și una dintre cele mai influente figuri ale guvernului Orbán.


Magyar a devenit cunoscut în 2024, după ruptura de Orban, pe fondul unui scandal politic declanșat de dezvăluirile conform cărora un bărbat condamnat pentru mușamalizarea abuzurilor sexuale într-un orfelinat fusese grațiat. 

În acel an, Peter Magyar a creat Tisza, o mișcare politică emergentă care a câștigat 30% din voturi în Ungaria în timpul alegerilor pentru Parlamentul European.


În urma alegerilor parlamentare din Ungaria, desfășurate duminică, 12 aprilie, partidul de opoziție Tisza ar urma să obțină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

Campanie abilă pentru alegerile legislative

Campania sa a fost alimentată în mare parte de nemulțumirea publică față de corupție, în special de utilizarea abuzivă a miliardelor de euro din fondurile UE și de îngrijorarea cu privire la creșterea economică lentă a Ungariei. El a promis să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană, care a blocat fondurile de dezvoltare pentru Ungaria pe fondul afirmațiilor conform cărora Orban a subminat instituțiile democratice.


UE îi taie lui Orban împrumutul de 16 miliarde de euro: nu îl consideră partener loial

Magyar s-a concentrat, de asemenea, pe nivelul de trai și pe probleme precum sistemul de sănătate al Ungariei. Dar a evitat probleme precum drepturile LGBTQ și a păstrat tăcerea cu privire la interzicerea paradei Budapest Pride de anul trecut. Și, deși a criticat înclinația lui Orban către Rusia, subliniind lunga istorie a Moscovei de intimidare a Ungariei, a evitat să vorbească despre războiul din Ucraina.

Alegerile din Ungaria au fost urmărite cu interes atât la Bruxelles, Washington și Moscova, marcând o posibilă resetare a direcției politice la granițele României și o consolidare a relațiilor cu Uniunea Europeană. 

Protest masiv împotriva guvernului în Ungaria, după grațierea unui condamnat într-un dosar de pedofilie. Presiune uriașă pe Viktor Orban.

Alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie. Provocări majore pentru partidul lui Viktor Orban, care riscă să piardă puterea.

