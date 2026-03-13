A treia rachetă lansată de Iran, distrusă de NATO în spațiul aerian al Turciei

NATO a distrus o nouă rachetă trasă dinspre Iran în spațiul aerian al Turciei.

NATO a distrus a treia rachetă trasă dinspre Iran în spațiul aerian al Turciei, a anunțat vineri Ministerul Apărării turc, transmit France Presse și Reuters, citate de Agerpres.ro

„O rachetă balistică trasă din Iran și intrată în spațiul aerian turc a fost neutralizată de elemente ale apărării antiaeriene și antirachetă ale NATO desfășurate în Mediterana Orientală.

Sunt luate cu fermitate toate măsurile necesare împotriva tuturor amenințărilor ce vizează teritoriul și spațiul aerian ale Turciei și sunt în desfășurare discuții cu țara vizată, în scopul clarificării tuturor aspectelor incidentului”, a precizat ministerul citat.

Aceasta este a treia rachetă trasă dinspre Iran și care viza Turcia de la începerea actualului conflict din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie. Celelalte două rachete fuseseră interceptate de NATO luni și săptămâna trecută.

Alertă la baza aeriană NATO din Incirlik

La baza aeriană Incirlik, situată în provincia turcă Adana și folosită de NATO, sirenele au sunat în noaptea de joi spre vineri, potrivit agenției de presă Anadolu, care nu a furnizat detalii.

Trupe americane sunt staționate la baza Incirlik, în cadrul NATO.

Locuitorii din Adana, oraș aflat la 10 kilometri de bază, au fost treziți la ora 03:25 (00:25 GMT) de sirenele care au sunat timp de aproape cinci minute, conform website-ului de știri economice Ekonomim.

Obiecte în flăcări văzute în timp ce cădeau au apărut în mai multe înregistrări video distribuite pe social media. Potrivit website-ului SavunmaSanayiST, specializat în știri militare, aceste obiecte ar putea fi ''fragmente dintr-o a treia rachetă balistică'' sau dintr-un interceptor.

Foto: DepositPhotos.com

