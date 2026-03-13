Administrație
Investiție de 5 milioane de euro pentru o creșă nouă în Cluj-Napoca. Emil Boc anunță lansarea licitației pentru proiect.
Primăria Cluj-Napoca pregătește lansarea licitației pentru construirea unei noi creșe în cartierul Dâmbul Rotund.Creșă nouă pregătită în cartierul Dâmbul Rotund. Proiectul, estimat la aproximativ 5 milioane de euro, ar urma să ofere locuri pentru 40 de copii. | Foto: monitorulcj.ro
Investiția, estimată la aproximativ 5 milioane de euro, ar urma să ofere locuri pentru 40 de copii și să includă spații moderne dedicate îngrijirii și educației timpurii.
Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a precizat că proiectul se află în faza finală de pregătire a procedurii de licitație. Noua creșă va fi construită pe strada Lombului nr. 50, iar administrația locală are deja autorizația de construire.
Potrivit edilului, licitația pentru realizarea obiectivului urmează să fie lansată până la finalul lunii martie.
„Construim încă o creșă în municipiul Cluj-Napoca, pentru copiii și familiile din cartierul Dâmbul Rotund. Suntem în faza finală de pregătire a licitației pentru construirea noii creșe de pe strada Lombului nr. 50”, a transmis Emil Boc pe pagina sa de Facebook.
Noua unitate va avea o capacitate de 40 de copii și va fi gândită ca un spațiu modern, adaptat nevoilor celor mici și familiilor din zonă. Clădirea va avea o suprafață construită de aproximativ 850 de metri pătrați, iar proiectul include și aproximativ 710 metri pătrați de spații verzi.
Conform planului tehnic, creșa va dispune de patru săli de dormit, patru săli de joacă, șase vestiare și 14 grupuri sanitare. De asemenea, vor fi amenajate o spălătorie, bucătărie, spațiu pentru servirea mesei, cabinet medical, spații de depozitare și alte încăperi multifuncționale.
Primarul Emil Boc a subliniat că investiția face parte din strategia municipalității de extindere a infrastructurii educaționale din oraș.
„Prin acest proiect continuăm investițiile în infrastructura educațională esențială pentru Cluj-Napoca și răspundem unei nevoi reale, importante, a părinților și a familiilor tinere din oraș. Nu ne oprim aici. Mergem mai departe până când toate nevoile din Cluj vor fi acoperite în materie de creșe, școli și grădinițe”, a mai transmis edilul.
