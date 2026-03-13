Înlocuitor pentru Gertmonas! „U” Cluj vrea să transfere un fost portar de la CFR

Universitatea Cluj încearcă să profite de situația portarului Răzvan Sava (23 de ani).

Edvinas Gertmonas / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Contractul actualului portar al echipei de pe Cluj Arena, Edvinas Gertmonas, expiră la finalul acestui sezon, iar goalkeeper-ul lituanian nu a semnat, pentru moment, prelungirea contractului.

„I-am făcut o ofertă foarte bună, credem noi, dar pot să îl înţeleg şi pe el, că vrea ceva mai mult din alte zone.

În Europa ne putem lupta cu oferta, dar dacă primeşte ceva din alte părţi, salariul de cinci sau şase ori mai mare, trebuie înţeles ca atare”, a spus președintele Radu Constantea pentru Prima Sport.

„U” Cluj îl vrea pe Răzvan Sava!

În aceste condiții, ardelenii nu ar vrea să rămână descoperiți și s-au interesat de situația portarului Răzvan Sava de la Udinese.

„Nu spunem nici că da, nici nu. El are un contract foarte mare acolo, să vedem ce se întâmplă, ce vrea Udinese. Dar Gertmonas e la noi acum, nu a plecat şi aşteptăm să vedem ce îşi doreşte”, a încheiat Constantea.

„U” Cluj ar putea profita de faptul că Sava nu este portarul titular al echipei și recent și-a manifestat dorința de a evolua mai mult.

El a fost cumpărat de fosta formație a lui Gabriel Torje în 2024 chiar de la rivala din oraș a Universității, CFR Cluj. În schimbul său, vișiniii au încasat 2 milioane de euro.

