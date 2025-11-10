Ovidiu Cîmpean: „Coridorul Vertical de Energie oferă Europei energie sigură și predictibilă, fără influență rusească”

Coridorul Vertical de Energie reprezintă un pas esențial pentru securitatea energetică a României și a întregii regiuni. „Devenim nu doar independenți, ci un hub energetic pentru întreaga Europă de Sud-Est”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

Liberalul clujean Ovidiu Cîmpean semnalează importanța Coridorului Vertical de Energie, care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina și oferă o alternativă sigură la gazul rusesc.

Prin Coridorul Vertical, fluxurile de gaze naturale din Grecia și Turcia vor trece bi-direcțional înspre Europa Centrală, de Est și Balcani, respectiv spre Republica Moldova și Ucraina.

După cum semnalează deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), proiectul are un impact decisiv pentru România, care devine astfel pol de stabilitate energetică în regiune.

„De ani de zile, am văzut cum energia a fost folosită ca armă. Țări întregi au fost ținute sub presiune doar pentru că depindeau de gazul rusesc.

Astăzi, România arată că se poate altfel.

Cu proiectul Neptun Deep din Marea Neagră și prin parteneriatul strategic cu Statele Unite, devenim nu doar independenți, ci un hub energetic pentru întreaga Europă de Sud-Est.

Coridorul Vertical de Energie, susținut de SUA, conectează România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și Grecia într-o rețea comună care oferă Europei energie sigură și predictibilă, fără influență rusească.

La Atena, Catalin Predoiu și Alexandru Nazare au reafirmat rolul României ca pilon de stabilitate energetică în regiune. Gazul nostru din Marea Neagră, alături de importurile americane, înseamnă o Europă mai sigură, mai liberă și mai pregătită pentru viitor.

România devine furnizor de stabilitate, încredere și curaj pentru întreaga regiune”, a notat parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Recent, operatorii Sistemelor de Transport al Gazelor DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz SA (România), Vestmoldtransgaz SRL (Republica Moldova) și Gas TSO of Ucraine (Ucraina), împreună cu ICGB AD, operatorul independent al Conductei Interconectoare Grecia-Bulgaria, au semnat o scrisoare comună către autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei, solicitând aprobarea lansării a două noi produse transfrontaliere – Ruta 2 și Ruta 3. Inițiativa constituie un pas important către consolidarea independenței energetice și a interconectivității Europei de-a lungul Coridorului Vertical de Gaze, care a fost apreciată de SUA.

