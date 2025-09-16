Nicușor Dan, despre persoanele vizate pentru a prelua conducerea serviciilor de informații: „Am o listă scurtă”

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că are o „listă scurtă” privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.

Nicușor Dan, despre persoanele vizate pentru a prelua conducerea serviciilor de informații: „Am o listă scurtă"

La finalul lunii trecute, Valentin Naumescu, profesor de Relații Internaționale la Facultatea de Studii Europene din cadrul UBB Cluj, a dezmințit informațiile vehiculate în spațiul public și a arătat că nu este interesat de preluarea conducerii Serviciului Român de Informații.

În ultima perioadă, în spațiul public au fost vehiculate o serie de nume pentru ocuparea funcțiilor de conducere în cadrul serviciilor de informații. Printre potențialele nominalizări se regăsesc diplomatul Marius Lazurca, dar și președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

Președintele României a menționat, luni, la Antena 3, că au fost inițiate discuții cu liderii politici pe acest subiect, dar nu a vrut să ofere alte detalii. Șeful statului spune că are o „listă scurtă” privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.

„Este o discuție cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuție serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am față de ei, nu vreau să o deteriorez, prin afirmații pe care le fac în spațiul public”, a spus Nicușor Dan, citat de Agerpres.ro

Marius Lazurca, rechemat din postul de ambasador în Mexic: „L-am chemat să ocupe o poziție la București”

În ce privește decizia de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador în Statele Unite Mexicane, Nicușor Dan a precizat că „utilitatea profesională” a acestuia ar fi mai mare la București decât peste hotare.

„Domnul Lazurcă e o persoană în care am încredere, e o persoană pe care o cunosc de multă vreme. Consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. Care este acea poziție... o să vedem. Utilitatea lui profesională este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador”, a spus președintele.

Nicușor Dan nu a precizat însă dacă intenționează să îl numească pe Lazurcă la SIE.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Asta este intenția mea. Mai departe, pe servicii, SRI, SIE, până când nu o să ajungem la un acord, până nu o să finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu o să spun absolut nimic”, a precizat el.

Președintele a opinat că la conducerea unui serviciu de informații trebuie să se afle o persoană echilibrată, care „a lucrat mult timp cu oamenii”. De asemenea, nu trebuie să existe dubii privind onestitatea persoanei respective, a spus el.

Printre numele vehiculate în calitate de potențiale nominalizări ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI) se regăsesc Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, avocatul Gabriel Zbârcea și diplomatul Marius Lazurca.

