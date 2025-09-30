Rectificare bugetară. Guvernul alocă o sumă uriașă pentru pensiile speciale de la MApN, Interne și SRI.

La rectificarea bugetară, Guvernul României a alocat o sumă 700 de milioane de lei, o sumă uriașă pentru MApN, Interne și SRI. Mai mult de jumătate din acești bani sunt pentru pensii speciale.

La Serviciul Român de Informații (SRI), Guvernul a acordat în plus 40 de milioane la rectificarea bugetară.

Ministerul de Interne a primit un plus de 475 de milioane de lei strict pentru pensii, față de câți bani erau prevăzuți inițial, potrivit defapt.ro.

Conform sursei citate, la Apărare, plusul a fost de 195,9 milioane de lei.

În total, SRI primește la retificarea bugetara ușor peste 92 de milioane de lei, din care 75 de milioane de lei pentru salarii și 40 de milioane de lei pentru pensii. Însă SRI va tăia 22 de milioane de lei.

Clubul Dinamo va primi șase milioane de lei „pentru asigurarea condițiilor de pregătire la cele mai bune standarde și pentru asigurarea remunerației sportivului David Popovici și staff-ului tehnic”.

În luna iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că în toamnă va veni cu reforma pensiilor militarilor, polițiștilor, jandarmilor și angajaților din servicii

„Dar nu doar pensiile magistraților trebuie corectate, ci în această toamnă ar trebui venit cu un pachet care să corecteze și celelalte pensii speciale, adică să vină să reglementeze aceste aspecte cât se poate de clar, atât din punct de vedere al pensionării propriu-zise, dar și a unei salarizări care să clarifice mecanismele de salarizare”, a spus Ilie Boljan la mijlocul verii.

