Mircea Abrudean, mesaj puternic de la Stockholm: „O Ucraină europeană presupune și respectarea drepturilor minorității române”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit, duminică, cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, prilej cu care i-a transmis acestuia că o Ucraină europeană presupune și respectarea deplină a drepturilor persoanelor aparținând minorității române din această țară.

Mircea Abrudean, mesaj puternic de la Stockholm: „O Ucraină europeană presupune și respectarea deplină a drepturilor minorității române”|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Abrudean participă la cel de-al patrulea Summit Parlamentar al Platformei Crimeea, care este organizat la Stockholm.

„În această seară, am avut o întâlnire bilaterală cu omologul meu ucrainean, președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk. Discuțiile au vizat sprijinul pe care România îl acordă autorităților de la Kiev, atât în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse, cât și din perspectiva susținerii ferme a parcursului european al Ucrainei”, a transmis președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, discuții la Stockholm|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

„I-am transmis omologului meu că o Ucraină europeană, puternică și incluzivă presupune și respectarea deplină a drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv a dreptului de a învăța în limba română”, a notat șeful Senatului în mesajul citat.

Mircea Abrudean, mesaj puternic de la Stockholm: „O Ucraină europeană presupune și respectarea deplină a drepturilor minorității române”|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

De asemenea, Mircea Abrudean a menționat „clar” faptul că România asigură protecție deplină minorității ucrainene și tuturor minorităților, inclusiv prin reprezentare parlamentară.

