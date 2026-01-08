Circulație rutieră în condiții de iarnă în județul Cluj. Prefectul Maria Forna: „Nu există drumuri închise”.

Ninsoarea din noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2026 a îngreunat traficul în Cluj. Chiar dacă se circulă în condiții de iarnă, niciun drum din județ nu este închis circulației rutiere.

A nins serios la Cluj, însă circulația rutieră nu e închisă pe vreun drum din județ | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Prefectul Județului Cluj, a informat, în dimineața de joi, 8 ianuarie 2026, faptul că, pe fondul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece: precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță, formarea locală de polei, temperaturi scăzute și vizibilitate redusă), circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe sectoare de drum din județ.

Prefectul Maria Forna: „Nu există drumuri închise circulației în județul Cluj”

„La acest moment (8 ianuarie, 09.33, ora transmiterii comunicării oficiale - n. red.) pe raza județului Cluj NU există drumuri județene, naționale sau porțiuni de autostradă închise circulației. Utilajele de deszăpezire și echipele de intervenție ale administratorilor de drumuri au acționat și acționează permanent pentru îndepărtarea zăpezii, combaterea poleiului și menținerea carosabilului în condiții de siguranță”, a transmis prefectul Maria Forna.

Totodată, Prefectura Cluj a făcut apel la a făcut apel la conducătorii auto să manifeste o prudență sporită, să respecte indicațiile autorităților și să adapteze conduita de deplasare la condițiile reale de drum.

Șoferilor le-a fost recomandat:

să circule cu viteză adaptată condițiilor meteo și de trafic, evitând accelerările și frânările bruște;

să păstreze o distanță de siguranță mărită față de vehiculele din față;

să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător sezonului de iarnă, conform legislației în vigoare (anvelope de iarnă, sistem de frânare funcțional, parbriz și sistem de iluminare curate și în stare bună de funcționare);

să utilizeze luminile de întâlnire pe timp de vizibilitate redusă;

să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor și prognoza meteo;

să evite deplasările pe timp de noapte sau pe trasee montane, dacă acestea nu sunt strict necesare.

De asemenea, pietonilor le-a fost recomandat să manifeste atenție sporită la traversarea drumurilor și la deplasarea pe trotuare, în zonele unde se poate forma gheață sau polei.

