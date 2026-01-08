Economie
Rata șomajului a urcat la 6%: peste 490.000 de persoane fără loc de muncă, în noiembrie 2025. Șomajul în rândul tinerilor ajunge la 26,9%.
Somajul a revenit pe creștere în noiembrie anul trecut, cu un nivel ridicat în rândul tinerilor.Șomaj masiv în rândul tinerilor| Foto: Depositphotos.com
Rata șomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, în creștere cu 0,1% față de cea înregistrată în luna anterioară, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
CITEȘTE ȘI:
Bolojan vrea pensionarea la 65 de ani pentru toți și reducerea ajutoarelor de șomaj. „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să descurajăm nemunca”
Conform sursei citate, rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei, valorile fiind de 6,1% în cazul persoanelor de sex masculin și de 5,9% în cazul celor de sex feminin..
Rata șomajului a urcat la 6%: peste 490.000 de persoane fără loc de muncă, în noiembrie 2025. Șomajul în rândul tinerilor ajunge la 26,9%.
Numărul șomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna noiembrie a anului 2025 a fost de 493.700 persoane, în creștere față de luna precedentă (487.300 șomeri în luna octombrie), dar și față de aceeași perioadă a anului precedent (455.400 șomeri în luna noiembrie 2024).
Potrivit INS, se menține un nivel ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, înregistrat în perioada iulie - septembrie 2025, conform INS.
CITEȘTE ȘI:
Nici nu studiază, nici nu lucrează: România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri în afara sistemului de educație și a pieței muncii
Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,7% în luna noiembrie 2025, respectiv 4,8% în cazul bărbaților și 4,6% în cazul femeilor.
Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani a reprezentat 73,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna noiembrie 2025
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
Foto: Depositphotos.com
CITEȘTE ȘI: