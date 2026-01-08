Rata șomajului a urcat la 6%: peste 490.000 de persoane fără loc de muncă, în noiembrie 2025. Șomajul în rândul tinerilor ajunge la 26,9%.

Somajul a revenit pe creștere în noiembrie anul trecut, cu un nivel ridicat în rândul tinerilor.

Șomaj masiv în rândul tinerilor| Foto: Depositphotos.com

Rata șomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, în creștere cu 0,1% față de cea înregistrată în luna anterioară, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform sursei citate, rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei, valorile fiind de 6,1% în cazul persoanelor de sex masculin și de 5,9% în cazul celor de sex feminin..

Numărul șomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna noiembrie a anului 2025 a fost de 493.700 persoane, în creștere față de luna precedentă (487.300 șomeri în luna octombrie), dar și față de aceeași perioadă a anului precedent (455.400 șomeri în luna noiembrie 2024).

Sursa: INS

Potrivit INS, se menține un nivel ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, înregistrat în perioada iulie - septembrie 2025, conform INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,7% în luna noiembrie 2025, respectiv 4,8% în cazul bărbaților și 4,6% în cazul femeilor.

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani a reprezentat 73,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna noiembrie 2025

Foto: Depositphotos.com

