CJ și DRDP Cluj, intervenții de deszăpezire pe drumurile din județ. Unde puteți face sesizări pentru drumuri pline cu zăpadă?

Consiliul Județean Cluj a intervenit în 7 și 8 ianuarie 2026 pentru a deszăpezi drumurile aflate în administrare.

Consiliul Județean Cluj a intervenit pentru a deszăpezi drumurile aflate în administrare | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj a informat participanții la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineții zilei de joi, 8 ianuarie 2026, pe raza județului Cluj nu există drumuri județene blocate traficului rutier.

CJ Cluj a precizat că, din cauza căderilor masive de zăpadă înregistrate în ultimele 18 ore și a temperaturilor sub zero grade Celsius, pe majoritatea drumurilor județene se circulă în condiții de iarnă, iar pe unele cu dificultate sporită.

În aceste condiții, se recomandă participanților la trafic utilizarea cauciucurilor de iarnă și a lanțurilor, mai ales pe sectoarele de drum situate în zona de munte a județului, unde stratul de zăpadă măsoară chiar 40-50 de centimetri.

„Alături de întreg parcul auto al societăților de deszăpezire se află în plină activitate de intervenție și utilajele aparținând Consiliului Județean Cluj, iar angajații Direcției de Administrare a Drumurilor Județene din cadrul forului administrativ județean sunt mobilizați pe teren pentru a verifica desfășurarea activității de către prestatorii serviciilor de deszăpezire. Reamintim pe această cale faptul că în administrarea Consiliului Județean se află DOAR DRUMURILE JUDEȚENE, motiv pentru care, legal, forul administrativ județean nu poate interveni pe autostrăzi și drumuri naționale, care sunt în aria de competență a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj din subordinea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. De asemenea, drumurile comunale se află în administrarea primăriilor, care au obligația de a interveni pentru deszăpezire”, a transmis CJ Cluj, într-un comunicat oficial.

Totodată, DRDP Cluj a transmis că în perioada 07.01.2026, ora 8.00 - 08.01.2026, ora 8.00, Secția de Drumuri Naționale Cluj a intervenit pe drumurile naționale aflate în administrare cu 73 de utilaje auto echipate corespunzător.

„S-a acționat cu 1.017 tone de sare, respectiv 3,75 tone clorură de calciu”, a transmis DRDP Cluj, care a ma precizat că circulația este asigurată în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale aflate în administrare.

În administrarea Consiliului Județean Cluj se află cca. 1.400 de km de drumuri județene.

„În aceste condiții, chiar dacă e mobilizat întreg parcul auto, nu se poate interveni, concomitent, pe toate. De altfel, tocmai din acest motiv drumurile județene sunt împărțite, în funcție de importanță, traficul înregistrat, mărimea localităților pe care le leagă, în patru nivele de importanță, cu timpi diferiți de intervenție care, la nivelul IV, ajung chiar la 48 de ore”, este explicat în comunicat

Potrivit sursei citate, de foarte multe ori intervenția pe timp de viscol sau furtună poate fi ineficientă, zăpada îndepărtată de pe drum revenind la scurt timp din cauza vântului și a ninsorii abundente care continuă.

Cum s-a intervenit la Cluj pentru deszăpezire?

În ceea ce privește intervențiile efectiv derulate pentru asigurarea unor condiții de circulație normale, în cursul zilei de ieri, miercuri, 7 ianuarie, s-a acționat pe 14 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 14 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 11 drumuri județene, cu 13 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 180 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de ieri s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 16 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 14 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 15 drumuri județene, cu 13 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 130 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de ieri s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 18 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 17 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 11 drumuri județene, cu 15 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 180 de tone.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) în cursul ultimelor 18 ore s-a intervenit pe 20 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 5 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 200 de tone.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5) în cursul zilei de ieri s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 13 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 9 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 13 drumuri județene, cu 9 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 128 de tone.

„În continuare, se acționează cu utilaje în vederea deszăpezirii și cu materiale antiderapante pentru combaterea fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență”, a mai transmis CJ Cluj, joi, 8 ianuarie 2026.

În acest context faptul că orice eventuală sesizare referitoare la acțiunile de deszăpezire pe drumurile județene poate fi făcută la numărul de telefon: 0725350028.

