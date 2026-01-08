Deszăpezire în toiul nopții la Cluj. Boc: „Suntem pe baricade și intervenim unde apar probleme”.

A nins ca în povești la Cluj-Napoca în noaptea dintre 7 și 8 ianuarie 2026, iar comandamentul de deszăpezire s-a activat în toiul serii, sub supravegherea primarului Emil Boc.

Emil Boc, la comandamentul de deszăpezire din Cluj-Napoca, în noapte de 7 spre 8 ianuarie 2026 | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Deoarece a nins serios la Cluj-Napoca ieri seara, Emil Boc a prezentat situația deszăpezirii de la „punctul de comandă”, unde a fost monitorizată activitatea firmelor care curăță drumurile de zăpadă.

„Este ora 2.24 dimineața, 8 ianuarie. Mă aflu în comandamentul central de deszăpezire din Cluj-Napoca. Ninge de peste patru ore consistent. Monitorizăm activitatea din teren a firmelor de deszăpezire pentru a găsi străzi practicabile dimineață”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip postat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a prezentat activitatea de la comandamentul central de deszăpezire parcă.

„Utilizăm 900 de camere pentru a supraveghea procesul de deszăpezire în timp real și comunicăm cu cetățenii în funcție de cerințele acestora. În Cluj-Napoca există două firme care se ocupă cu deszăpezirea: Supercom, care are în rezolvare probleme le din Mănăștur, Zorilor, Gruia, Dâmbul Rotund și 80% din zona centrală și Brantner, care a are zonele Mărăști, Gherogheni, Între Lacuri, Bulgaria, Someșeni, zona centrală 20% și Andrei Mureșanu. Firmele au utilaje. Supercom lucrează cu 14 utilaje mari, iar Brantner cu 16 utilaje”, a mai spus Emil Boc.

Acesta a explicat ordinea intervențiilor

Urgența 1: arterele principale de circulație și de transport în comun, astfel încât pompierii, salvarea să fie primele care beneficiază de deszăpezire

Urgența 2

Urgența 3

Conform legii, firmele de deszăpezire au obligația ca în patru ore de la încetarea ninsorii să facă practicabile toate arterele de drum din oraș și să curețe stațiile de transport în comun.

Existența utilajelor și prezența lor unde trebuie este monitorizată prin camere și GPS-uri de la comandament.

„Să fiți atenți la riscuri. Încă ninge bine la Cluj. Suntem pe baricade. Monitorizăm și intervenim acolo unde apar probleme și asigurăm deszăpezirea”, a mai spus Emil Boc.

Mare atenție la picioare, trotuarele sunt alunecoase, iar la ortopedie s-au înmulțit cazurile din cauza alunecărilor pe gheață.

Ulterior, la ora trei dimineața, primarul Boc a monitorizat și din teren, din trafic, situația deszăpezirii din oraș.

„Suntem pe Moților. Situația este sub control. Monitorizăm firmele pe tot traseul să vedem că sunt prezente”, a mai transmis Emil Boc, potrivit unui alt clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Activitatea de deszăpezire a continuat până dimineața zilei de 8 ianuarie 2026.

