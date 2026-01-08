Clujul, sub COD GALBEN de ger și ninsori. Cât e valabilă avertizarea?

Clujul a fost acoperit serios de zăpadă, iar meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de ninsoare, ger și vreme rece.

Întreg județul Cluj, sub cod galben de ninsori | Foto: arhivă monitorulcj.ro

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de ger și ninsoare în județul Cluj

„Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3...10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei”, a transmis ANM.

Clujul, sub cod galben de ninsori

Potrivit meteorologilor, vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade.

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade.

„Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade”, a mai transmis ANM.

Avertizarea este valabilă în intervalul 8 ianuarie 2026, ora 10.00 - 9 ianuarie, ora 10.00.

