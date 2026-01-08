Încă un eșec în carieră pentru Billel Omrani, fostul atacant de la CFR Cluj!

Ajuns la 32 de ani, cariera lui Billel Omrani, fost atacant la CFR Cluj, se află într-un real declin.

Billel Omrani a contribuit la toate cele 5 titluri consecutive câștigate de CFR între 2018-2022 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După cinci titluri câştigate în perioada 2018-2022 în tricoul ardelenilor, Omrani a plecat din Gruia şi s-a transferat la FCSB, unde a reuşit doar 2 goluri în 22 de partide.

Pariul lui Gigi Becali avea să fie la începutul unei perioade tumultuoase a carierei sale.

De-atunci, au urmat alte patru rezilieri în timp record de la echipe fără prea mari pretenţii: Petrolul, Wisla, Poli Iaşi şi Karditsa.

Ultima este o grupare nou-promovată în eşalonul secund din Grecia, dar de care algerianul s-a despărţit în această iarnă, astfel că a ajuns la cinci rezilieri în ultimii trei ani.

A fost pariul lui Becali

Venirea sa la FCSB, produsă în toamna anului 2022, l-a făcut pe Becali să jubileze de fericire.

Afacerea s-a dovedit a fi, însă, neprofitabilă, astfel că fotbalistul cu o prezenţă în naţionala Algeriei, bifată chiar în acel an, avea să plece după doar un sezon.

„Nimeni nu o să îi mai achite din străinătate clauza după ce o să îl vadă cu băutură prin taxi. Aşa că eu sunt sigur că 3 ani o să rămână la mine fără să îl pierd dacă mi se achită automat clauza lui de reziliere.

Iar lui Omrani, dacă îmi face treabă îi mai dau eu 100 de pahare şi îi pun la dispoziţie şi o limuzină să se plimbe prin tot Bucureştiul. Apariţia asta cu imaginile după patru ani e doar o regie ieftina a la Cluj.

Însă, vă repet. Cei de la Cluj chiar mi-au făcut un bine”, declara Becali la acea vreme despre noul său jucător, conform ProSport.

