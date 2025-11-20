În 20 noiembrie 2025, Cluj-Napoca devine centrul profesioniștilor din domeniul instalațiilor

Prima ediție a forumului Intersecții Tehnice, organizată de Facultatea de Inginerie a Instalatiilor Cluj si AIIR Filiala Transilvania Cluj și Brașov, reunește ingineri, antreprenori, cadre universitare și reprezentanți ai instituțiilor publice într-o zi destinată colaborării, dialogului și schimbului de soluții aplicate.

Evenimentul își propune să creeze un spațiu comun pentru toți cei implicați în ecosistemul instalațiilor, de la proiectare și execuție până la reglementare și educație, oferind cadrul potrivit pentru dezbateri despre provocările actuale ale profesiei și pentru identificarea unor soluții concrete care pot contribui la dezvoltarea unei industrii mai clare și mai bine conectate.

În spatele fiecărei clădiri, fiecărui sistem sau rețele există o muncă nevăzută care face ca totul să funcționeze. În spatele acesteia se află comunitatea inginerilor de instalații, profesioniști care cunosc realitatea din teren și înțeleg impactul fiecărei decizii tehnice.

Președintele AIIR Transilvania, Dan Mureșan: „Ne dorim să redăm meseriei vizibilitatea și respectul pe care le merită.”

„Intersecții Tehnice s-a născut dintr-o nevoie reală, aceea de a reuni inginerii care trăiesc zilnic provocările din teren. Nu ne-am dorit o conferință de formă, mai degrabă un forum autentic, un spațiu de dialog între oamenii care știu ce înseamnă responsabilitatea unei instalații funcționale. Ne dorim să redăm meseriei vizibilitatea și respectul pe care le merită”, a declarat Dan Mureșan, președintele AIIR Filiala Transilvania Cluj.

Cu o tradiție de peste șase decenii, Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR) rămâne vocea de referință a profesiei, reunind specialiști recunoscuți și lideri din industrie care definesc direcțiile actuale. Forumul Intersecții Tehnice continuă această misiune printr-un dialog dedicat infrastructurii hidroedilitare, eficienței energetice, sistemelor HVAC-R și securității la incendiu, domenii în care digitalizarea, automatizarea și sustenabilitatea devin priorități esențiale.

Cine vine la Intersecții Tehnice 2025?

Printre speakerii confirmați se numără Mircea Abrudean, președintele Senatului României, Gigel Paraschiv, ministru secretar de stat în Ministerul Educației, Ioan Silviu Doboși, președintele AIIR, Florin Domnița, decan al Facultății de Inginerie a Instalațiilor din cadrul UTCN, Andrei Burlacu, decan al Facultatii de Constructii si Instalatii Iasi, Cătălin Lungu, președintele OAER si primvicepresedinte AIIR, Dorin Beu, profesor la UTCN, Bogdan Bobic director general al Companiei de Apă Arieș, Vlad Mureșan, CEO Aqua Serv, Marius Bălan, președintele ASHRAE Danube Chapter si presedinte AIIR Filiala Moldova si Deac Anagabriela sef lucrari dr. ing. Facultatea de Inginerie a Instalatiilor Cluj.

„De peste șase decenii, AIIR aduce împreună specialiști, companii și instituții care definesc direcțiile profesiei. Intersecții Tehnice este un pas firesc în această misiune, reprezentând o platformă de colaborare între generații și domenii”, a adăugat Ioan Silviu Dobosi, președintele AIIR România.

Intersecții Tehnice 2025 - oportunități de colaborare cu lideri din industrie

Participanții la Intersecții Tehnice 2025 vor avea ocazia să interacționeze direct cu specialiști care stabilesc standardele tehnice din România, să descopere exemple aplicate și studii de caz din proiecte reale și să exploreze noi oportunități de colaborare cu lideri din industrie, mediul universitar și instituțiile publice.

Forumul va avea loc pe 20 noiembrie 2025, la Hotel Golden Tulip din Cluj-Napoca. Detalii și înscrieri sunt disponibile pe site-ul www.aiirtransilvania.ro. Evenimentul este gratuit, în baza înscrierii prealabile, iar numărul locurilor este limitat la 300 de participanți.

Ce este AIIR? O comunitate a specialiștilor în instalații.

AIIR Filiala Transilvania Cluj reprezintă comunitatea inginerilor de instalații din regiune, promovând excelența profesională și colaborarea între specialiști. Prin conferințe, proiecte educaționale și parteneriate strategice, AIIR contribuie activ la dezvoltarea unei industrii moderne, responsabile și sustenabile.



