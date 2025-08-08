Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permisul de conducere. Noile măsuri anunțate de Ministerul Dezvoltării.

Șoferii care nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile de la aplicare vor rămâne fără permis de conducere. Conducătorii auto își vor putea recupera permisul doar dacă fac dovada achitării obligațiilor la stat.

Veste proastă pentru șoferi: permis auto suspendat dacă nu îți plătești amenzile la timp|Foto: Depositphotos.com

Șoferii pot rămâne fără permis auto dacă nu își achită amenzile în termen de 90 de zile de la comunicare.

Măsura anunțată la finalul lunii trecute de Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a fost publicată în consultare publică.

Permis auto suspendat dacă nu îți plătești amenzile la timp

Astfel, potrivit proiectului de lege privind reforma administrației publice, publicat joi de Ministerul Dezvoltării, cei care nu plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile nu vor mai putea conduce:

„Deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”, se arată în proiectul de lege publicat de Ministerul Dezvoltării.

La încheierea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul, inclusiv dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârşirea contravenţiei care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.

Amenzile neplătite cresc cu 30% la fiecare 3 luni

În același timp, în cazul în care amenzile nu sunt plătite în termen de 3 luni, cuantumul se majorează cu 30%. Dacă nu sunt plătite nici după 6 luni, se majorează cu încă 30%. În cazul în care amenda nu este plătită nici după 3 ani, judecătoria din localitatea de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul poate să dispună:

*transformarea în muncă în folosul comunității;

*transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile.

De asemenea, perioada pentru care este suspendat permisul de conducere poate fi scurtată cu o treime în cazul în care titularul prezintă dovada plătii amenzii aferente contravenției care a dus la suspendare.

Proiectul publicat de Ministerul Dezvoltării face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, promovat de Guvernul Bolojan.

