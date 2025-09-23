Kelemen Hunor, despre reforma administrativă locală: „Există mai multe variante, dar suntem contra cronometru.”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că există mai multe variante care pot fi luate în calcul pentru reforma administrativă, însă pentru viitor.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că pot fi discutate mai multe variante pentru reforma administrativă, dar pentru viitor, în condițiile în care în prezent sunt cu totul alte urgențe, respectiv reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor.

Președinte UDMR: „Sunt două-trei abordări pentru reforma administrativă”

„Sunt două abordări, se poate și o a treia abordare. Una dintre abordări este să reducem efectiv numărul de angajați, posturile ocupate, cu 10%. Asta înseamnă în jur de 13.000 de poziții. Și a doua abordare este să tăiem cheltuielile. (...) Eu vorbesc despre posturile efectiv ocupate 10% - este dezideratul despre care noi am vorbit. (...) O altă abordare - să tai cu 10% cheltuielile, dar nici asta nu este ok, fiindcă nu există situații identice la unitățile administrativ-teritoriale. (...) Sau a treia variantă este să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8%, și restul să calibrezi din cheltuieli reduse. Tot acolo vei ajunge, dar probabil că, dacă trebuie să cauți un compromis, tot timpul există compromis”, a declarat Kelemen Hunor luni seara la Euronews România, potrivit Agerpres.ro.



El a adăugat că în coaliție au fost discutate doar cele două variante: „Reducerea cu 10%, asta susține PNL-ul și cu mine, și reducerea cheltuielilor e susținută de PSD și USR, mai ales că și Dominic Fritz este primar într-un oraș mare și ar dori un pic mai multă libertate”.

Kelemen Hunor: Nu s-a pus problema comasării UAT-urilor

Întrebat dacă s-a pus problema la un moment dat a comasării UAT-urilor mici, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu există așa ceva în programul de guvernare. De discutat se discută permanent, de ani de zile, cel puțin din perioada lui Cozmâncă, fiindcă primul proiect pe care eu l-am văzut a fost între 2000-2004, când Octav Cozmâncă a pregătit o astfel de reformă, care a fost preluat acel proiect de mai multe ori cu variante. (...) Dar există această discuție de foarte mult timp. În programul de guvernare nu avem așa ceva. Sigur că se poate aborda, dar ar trebui iarăși foarte, foarte echilibrat, fiindcă sunt anumite zone geografice unde comasarea nu ar însemna o mare problemă, fiindcă oricum localitățile, satele, comunele sunt foarte apropiate, sunt înghesuite”.



Liderul UDMR a precizat că, la un moment dat, s-a discutat că anumite servicii trebuie comasate, dar nu a acceptat Ministerul de Finanțe și a subliniat că orice reformă administrativă este pentru viitor.



„Mai multe unități administrativ-teritoriale să aibă un serviciu de contabilitate, un serviciu de achiziție, un serviciu de audit, nu trebuie să ai audit două persoane în fiecare UAT, dar atunci nu a acceptat Ministerul de Finanțe, spunând că trebuie doi neapărat, indiferent cât de mică e localitatea. Deci au fost multe discuții, se poate discuta, dar în acest moment noi suntem contra cronometru. Deci noi trebuie să reducem cheltuielile, trebuie să creștem veniturile, că avem o gaură uriașă în buget. Orice comasare, orice reformă administrativă e pentru viitor, pentru viitorul îndepărtat, că până în 2028 nici n-ai putea rezolva, fiindcă au fost oamenii aleși, nu ar sta în picioare din punct de vedere constituțional. Deci se poate discuta despre aceste chestiuni, dar astăzi avem alte obiective și urgențe”, a transmis președintele UDMR.

