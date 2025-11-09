Mircea Abrudean: „România, ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat, duminică, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, că România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului.

Mircea Abrudean: „România, ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării” | Foto: Alex Micsik - Agerpres

9 noiembrie este Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, prilej cu care președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL), a arătat că „istoria nu se uită”, iar momentele speciale precum cel reprezentat de ziua de azi sunt importante „pentru a nu repeta greșelile trecutului”.

Mircea Abrudean: „România, ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării”

„Istoria nu se uită. Momente ca acesta sunt importante pentru a ne aduce aminte de tot ceea ce ne-a unit și despărțit în vremuri grele, pentru a nu repeta greșelile trecutului. Comemorăm astăzi victimele nevinovate ale urii, intoleranței și violenței generate de regimurile totalitare”, se arată în mesajul publicat de președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), pe pagina de Facebook.

Mircea Abrudean subliniază că „această zi ne reamintește că libertatea, demnitatea umană și respectul nu sunt câștiguri definitive și că trebuie protejate prin educație, prin implicare civică și printr-o cultură a responsabilității colective”.

„România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării în toate formele lor. Promovarea toleranței, a adevărului istoric și a solidarității reprezintă datoria noastră față de trecut și față de generațiile viitoare”, a transmis Abrudean în mesajul citat.

Potrivit unui raport publicat recent de Consiliul Europei, România se confruntă cu o creștere a discursului de incitare la ură.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică, de Ziua luptei împotriva fascismului și antisemitismului că „fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”. Premierul a vorbit și de nevoia de a combate fenomenul antisemitismului și a reafirmat angajamentul României împotriva urii și xenofobiei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: