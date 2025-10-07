Mircea Abrudean, mesaj împotriva dezinformării: „Adevărul trebuie să circule mai repede decât minciuna!”

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean, a transmis că o comunicare deschisă între zona publică și privată reprezintă cea mai puternică armă împotriva valului de dezinformare din ultima perioadă.

Mircea Abrudean: „Adevărul trebuie să circule mai repede decât minciuna!” | Foto: Silviu Matei/Agerpres

Al doilea om în stat susține că adevărul trebuie să circule mai repede decât minciuna.

Mircea Abrudean: Comunicarea între mediul public și privat este arma cea mai puternică împotriva dezinformării

„Astăzi (luni, 6 octombrie 2025 - n. red.) am argumentat clar că este datoria fiecărei instituții din România, fie ea publică sau privată, să comunice deschis, clar și constant despre ceea ce face. Aceasta este arma noastră cea mai puternică în fața valului de dezinformare din ultima perioadă.

Potrivit clujeanului, Parlamentul, Guvernul, societatea civilă și companiile tech trebuie să lucreze împreună.

„Doar așa putem opri valul de dezinformare care slăbește democrația și încrederea publică. Dezinformarea nu are granițe. Avem nevoie de alianțe puternice între statele europene, NATO și țările din regiune. Trebuie să verificăm informații, să păstrăm și să ne educăm gândirea critică pentru a detecta campaniile manipulatoare și să sancționăm orice activitate rău-intenționată”, a mai spus Abrudean.

Șeful Senatului a mai afirmat că inteligența artificială devine terenul de luptă al adevărului și a precizat că deepfake-urile și conținutul fals se vor înmulți.

„E timpul să investim în educație digitală, în tehnologii de detecție și în instituții reziliente. Adevărul nu se apără singur. Trebuie să acționăm cu hotărâre, transparență și cooperare. Tu, eu, fiecare dintre noi avem un rol”, a conchis Mircea Abrudean.

