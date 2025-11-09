Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Trebuie să acționăm coerent pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate”

Premierul Ilie Bolojan reafirmă, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, 9 noiembrie, angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură.

Bolojan a accentuat rolul responabilității colective pentru a preveni repetarea faptelor reprobabile din trecut.

„Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist. În urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziștii și civilii intoxicați de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietățile și lăcașele de cult”, se arată în mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan, potrivit unei informări publicate de Guvern.

Bolojan a subliniat că acel moment a condus, ulterior, „la unul din cele mai întunecate capitole ale istoriei – Holocaustul”.

„Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a răspândit și în România, incidentele izolate devenind acțiuni sistematice de persecuție ale statului îndreptate împotriva comunităților evreiești.

De aceea, astăzi, când fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre, trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea de a acționa coerent și puternic pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate și să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea și coeziunea socială.

Vreau să reafirm și în această zi angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură”, a adăugat Bolojan în mesajul transmis.

Potrivit unui raport publicat recent de Consiliul Europei, România se confruntă cu o creștere a discursului de incitare la ură.

