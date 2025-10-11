Publicitatea politică plătită, interzisă pe platforme sociale. UE impune transparență totală.

Partidele politice din Europa sunt obligate să declare transparent sume cheltuite pentru publicitate.

Publicitatea politică mascată în Europa este interzisă | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Această măsură a intrat în vigoare, vineri, 10 octombrie 2025, ca parte a noului Regulament european privind transparența publicității politice, potrivit presshub.ro.

Google și compania mamă a Facebook suspendă publicitatea politică

Potrivit sursei citate, această măsură este menită să combată propaganda și finanțarea opacă, este însă umbrită de o decizie radicală a giganților tehnologici: Google și Meta au anunțat că suspendă toată publicitatea politică și socială în UE pentru a evita să fie penalizate în baza noilor reguli.

Această legislație europeană umple și un gol major în legea electorală din România, unde, până acum, nu exista o obligație clară pentru partide de a publica sumele investite în campaniile de pe rețelele sociale.

Potrivit noilor regului, orice material de publicitate politică trebuie să fie etichetat ca atare și să includă informații esențiale precum:

cine a finanțat campania (sponsorul)

suma exactă cheltuită

criteriile de direcționare

dacă mesajul a fost orientat către un public-țintă

„Efectul Georgescu” s-ar putea amplifica

„Partidele mai mici, mai noi, precum și candidații independenți vor pierde un canal accesibil prin care puteau ajunge la alegători, în timp ce conturile mari, cu un public deja numeros, vor fi afectate într-o măsură mult mai mică”, a declarat eurodeputata slovacă liberală Veronika Cifrová Ostrihoňová, citată de Politico.

„Această schimbare riscă să restrângă vocile care pot fi auzite și face campaniile electorale mult mai dificile pentru nou-veniți.”

Alți observatori cred că blocarea reclamelor va avantaja politicienii de la extreme, în detrimentul celor cu mesaje moderate.

„Nu poți obține 50 de milioane de vizualizări cu videoclipuri plictisitoare despre politici publice. Dacă politicienii tăi nu au carismă online, acum sunt dezavantajați”, a spus Sam Jeffers, director executiv și cofondator al organizației non-profit WhoTargetsMe, care monitorizează campaniile online.

Mai este si a treia categorie de critici, cei care cred că noile reglementări și complicațiile pe ca le creează, distrag numai atenția Comisiei Europene de la adevărata luptă: să combată „algoritmii toxici care promovează propaganda în fața faptelor” și care bombardează utilizatorii cu „conținut senzaționalist”, în loc să le ofere „informațiile pe care chiar le caută”, a spus eurodeputata ecologistă germană Alexandra Geese, potrtivit presshub.ro.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului 2eu.brussels, o inițiativă a Euronium.Brussels, în parteneriat cu PRESShub, dedicată explicării modului în care legislația europeană influențează economia, companiile, societatea și cetățenii.

