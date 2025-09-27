Rectificare bugetară 2025: 2,5 miliarde lei pentru pensii și salarii la Ministerul Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că plata pensiilor și salariilor este asigurată și că instituțiile din subordonarea ministerului vor primi fonduri suplimentare la rectificarea bugetară programată pentru săptămâna viitoare.

Rectificare bugetară 2025: 2,5 miliarde lei pentru pensii și salarii la Ministerul Muncii | Foto: monitorulcj.ro

Manole a subliniat, la Prima TV, că „întotdeauna au fost și vor fi bani”, precizând că suplimentările vor ajunge inclusiv la Casa de Pensii și Agenția pentru Plăți Sociale.

Potrivit Digi24, citat de Digi24.ro suma totală care va fi acordată la rectificarea bugetară ar urma să fie de peste 35 de miliarde de lei, chiar până la 38 de miliarde. Ministerul Muncii ar urma să beneficieze de 2,5 miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a adăugat că proiectul rectificării va fi pus în transparență decizională vineri și va acoperi cheltuielile esențiale până la finalul anului, în special pensiile, salariile și asistența socială.





Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: