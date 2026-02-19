Tenis internațional. Alcaraz și Sinner s-au calificat în sferturi la Doha

Spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner sunt primii doi jucători de tenis din clasamentul mondial.

Carlos Alcaraz este numărul unu mondial / Foto: Carlos Alcaraz Facebook

Cei doi s-au calificat în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de peste două milioane și jumătate de dolari.

Alcaraz a dispus în optimi de francezul Valentin Royer, cu 6-2, 7-5, iar următorul său adversar va fi rusul Karen Hacianov, campionul din 2024. Ibericul, câștigătorul titlului la Australian Open, a ajuns la 9 victorii în tot atâtea meciuri în 2026.

Sinner s-a impus în fața australianului Alexei Popyrin cu 6-3, 7-5, iar în sferturi va da peste cehul Jakub Mensik.

Grecul Stefanos Tsitsipas l-a învins pe rusul Daniil Medvedev (campionul din 2023) cu 6-3, 6-4, în alt meci, iar în sferturi va înfrunta un alt rus, pe Andrei Rublev, care are două titluri la Doha (2020, 2025).

