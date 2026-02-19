Bergodi și Cordea și-au aflat „nota de plată”! Sancțiunile primite de cei doi în urma incidentelor din derby

Andrei Cordea, jucător la CFR, și Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, și-au aflat pedepsele în urma eliminărilor primite în meciul dintre cele două echipe, din 7 februarie.

Bergodi și Cordea și-au aflat sancțiunile după derby / Foto: monitorulcj.ro/CFR 1907 Cluj Facebook

Context: Cei doi au fost implicați într-un conflict la finalul partidei încheiate cu victoria CFR-ului, scor 3-2. Meciul s-a inflamat aproape de final iar tensiunea a erupt după ultimul fluier al arbitrului Rareș Vidican.

În prelungirile partidei, Andrei Cordea a avut un schimb de replici dur cu Dan Nistor („U” Cluj), aflat pe banca de rezerve după ce fusese înlocuit. Tehnicianul oaspeților, Cristiano Bergodi, a considerat că înjurăturiile îi fuseseră adresate lui, motiv pentru care „a luat foc” iar la final s-a năpustit asupra lui Cordea, apoi l-a luat în colimator și pe Karlo Muhar.

Cazul celor doi a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină de la LPF încă de miercurea trecută, însă doar Andrei Cordea a fost prezent. Bergodi nu a putut ajunge nici în această săptămână după ce mai multe zboruri către București au fost anulate din cauza condițiilor meteo.

Potrivit celor de la GSP, cei doi și-au aflat deja pedepsele în urma incidentelor din urmă cu două săptămâni. Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei, în timp ce Andrei Cordea va lipsi trei meciuri și va avea de plătit o amendă de 5.000 de lei.

Întrucât ultima etapă din sezonul regulat va avea loc pe 7 martie, adică exact când se împlinește o lună de la derby-ul CFR - „U” Cluj, „studenții” îl vor avea din nou pe bancă pe italian la prima etapă din play-off sau din play-out.

Cazul lui Cordea va lua sfârșit mai devreme. El a absentat deja de la două meciuri ale CFR-ului și urmează să nu poată fi folosit nici la duelul cu Petrolul, programat sâmbătă, ceea ce înseamnă că el va putea juca în ultimele două meciuri, contra Farului (deplasare) și Dinamo (acasă).

