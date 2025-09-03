Kelemen Hunor: „Prefecții ar trebui să treacă la Ministerul Dezvoltării”. Liderul UDMR susține că reforma administrației centrale era prioritară.

Liderul UDMR susține că reformele promovate de Guvernul Bolojan trebuiau să înceapă cu administrația centrală. „Să tai locuri de muncă nu este reformă, reformă e când schimbi funcționarea sistemului”, spune Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Prefecții ar trebui să treacă la Ministerul Dezvoltării”. Liderul UDMR susține că reforma administrației centrale era prioritară.| Foto: Eugenia Pasca - Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv în administrația locală ar urma să fie desființate.

Liderul UDMR Kelemen Hunor susține că reforma administrației centrale trebuia să fie o prioritate, iar pentru eficientizarea administrației, prefecții ar trebui să treacă de la Interne la Ministerul Dezvoltării.

Reforma administrației centrale, prioritară

Măsurile luate de Guvern ar fi trebuit să înceapă cu cele din administrația centrală, abia apoi cu reforma administrației locale și măsuri fiscale, susține liderul UDMR.

„Eu aș fi început cu administrația centrală, locală, după aceea măsurile fiscale.(...). Sunt ministere supradimensionate, sunt ministere care au un deficit de personal, dar la agenții te doare capul. Protecția Consumatorilor în centrală, în București, sunt la fel de mulți oameni ca în toate județele la un loc. Deci nu se poate explica rațional și am dat doar un singur exemplu, dar sunt multe alte exemple. Deci eu cred că la administrația centrală e obligatoriu. Trebuie să reducem acolo unde există astfel de vârfuri”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.ro

De altfel, în prezent, statul român nu dispune de o bază de date actualizată care să cuprindă toate informațiile legate de angajații din administrația publică locală.

„În acest moment, în statul român nu există o bază de date la zi în care sunt toate informațiile legate de angajații din administrația publică locală. Să știe premierul, să știe miniștrii, dacă au nevoie, deschid calculatorul și știu la zi câte posturi sunt ocupate. Fiindcă se știe câte posturi au fost aprobate la începutul anului, se știe în februarie prefecții ce ordine au emis pentru fiecare autoritate locală.

Dar, de acolo până în 4 septembrie, nimeni nu știe exact în fiecare județ, în fiecare localitate, câte posturi sunt vacante, câte posturi au fost desființate, înființate, nu știi la zi. (...) Și nu există o standardizare de raportare. Unii raportează într-un fel, alții în alt fel. Și de aceea e această amânare de două săptămâni, pentru că trebuie să știi pe ce date calculezi, altfel sigur că nu ai cum să iei decizii corecte, juste”, a declarat Kelemen Hunor la RFI, potrivit sursei citate.

„Prefecții ar trebui să treacă la Ministerul Dezvoltării”.

Liderul UDMR susține că prefecții ar trebui să treacă de la Ministerul de Interne la Ministerul Dezvoltării, pentru că „acolo se face administrație locală”.

„Din punctul meu de vedere, prefecții ar trebui să treacă «cu arme, cu bagaje» la Ministerul Dezvoltării - acolo se face administrație locală. Internele au foarte multă treabă. Eu de mâine aș muta direcția cu prefecții de la Interne la Dezvoltare. (...) Pe termen mediu, după ce trecem de aceste probleme legate de deficit și care sunt urgențele legate de investiții, trebuie să rezolvăm acest lucru, pentru că nu se poate în statul român, în 2025, să nu ai posiblitatea să lucrezi într-o coaliție și mai departe în guvern cu date exacte”, a punctat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor susține că reforma administrativă nu trebuie să se rezume la tăieri de posturi, ci la o eficientizare a statului:

„Dincolo de reducerile de angajați, lucrurile cele mai importante, sigur, se referă la o funcționalitate mai bună, și asta e cel mai important, fiindcă să tai locuri de muncă nu este reformă, să crești taxele nu e reformă. Reformă e când schimbi funcționarea sistemului”, a transmis liderul UDMR

Reforma administrației locale a fost amânată cu două săptămâni, astfel încât proiectul nu a fost inclus în pachetul doi de măsuri fiscale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: