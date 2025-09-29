Traian Băsescu, despre rezultatele alegerilor parlamentare din R.Moldova: „Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul”

Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul, a transmis, luni, fostul președintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova.

Traian Băsescu, mesaj ferm cu privire la alegerile parlamentare din R.Moldova: „Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul"

Fostul președinte Traian Băsescu a salutat, luni, rezultatul votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Traian Băsescu spune că „un pâlc de urmaşi ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”.

Traian Băsescu, mesaj ferm cu privire la alegerile parlamentare din R.Moldova: „Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul”

„O armă care nu ucide!

28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a notat fostul președinte al României într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Luni dimineață, la ora 8:00, erau centralizate datele din 99,60% din totalul secțiilor de votare.

Proiecțiile în baza voturilor numărate arată că partidul Maiei Sandu va avea 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament, adică o majoritate necesară pentru guvernare.

Cu o prezență ridicată la urne în țară dar și în diaspora, alegerile parlamentare din 28 desfășurate Republica Moldova reprezintă o miză uriașă pentru direcția pro-europeană a țării într-un context regional marcat de atacurile hibride ale Rusiei și a războiului din Ucraina.

