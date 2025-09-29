Alegeri Republica Moldova, rezultate parțiale: Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlament

Partidul pro-european PAS obține o victorie categorică în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate conduce în numărătoarea parțială oficială cu peste 50% din voturi și are 55 de mandate parlamentare din 101.

Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlament| Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

Alegeri parlamentare cu miză majoră în Republica Moldova în privința orientării pro-europene a țării.

Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea în viitorul Parlament, conform rezultatelor parțiale.

Alegeri Republica Moldova, rezultate parțiale: Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlament

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate a obținut peste 50% din voturi, după numărarea a 2.264 de secții de votare din totalul de 2.274 (99,56%), conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova.

„Blocul Patriotic” se clasează pe locul al doilea, cu 24,26%, urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 7,99%.

Proiecțiile în baza voturilor numărate arată că partidul Maiei Sandu va avea 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament, adică o majoritate necesară pentru guvernare.

Cu o prezență ridicată la urne în țară dar și în diaspora, alegerile parlamentare din 28 desfășurate Republica Moldova reprezintă o miză uriașă pentru direcția pro-europeană a țării într-un context regional marcat de atacurile hibride ale Rusiei și a războiului din Ucraina.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: