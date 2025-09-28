Alegeri Republica Moldova: PAS are majoritatea în ultimul sondaj pre-electoral, secțiile din țară s-au închis, votul din Diaspora continuă

Secțiile de votare din Republica Moldova s-au închis, dar votul din diaspora continua. Cu doar o olră înaintea secțiilor de vot, ultimul sondaj realizat de CBS arată un avans considerabil pentru partidul pro-european, PAS, condus de Maia Sandu.

Rezultatele estimate indică următoarele procente: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 50%, Blocul Electoral Progresist (BEP) – 24%, Partidul Nostru (PN) – 9%, iar alte formațiuni – 7%. Pentru a intra în parlament, partidele individuale au nevoie de 5%, iar alianțele politice, precum BEP și Alternativa, de 7%.

PAS la al doilea mandat majoritar

Dacă aceste rezultate se confirmă, PAS ar putea obține un al doilea mandat consecutiv majoritar, un rezultat istoric, care ar consolida parcursul pro-european al Republicii Moldova.

