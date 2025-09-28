Alegeri Republica Moldova. Dodon, fostul președinte, cheamă cetățenii la un protest pentru a „apăra victoria” opoziției

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, copreședinte al Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, a anunțat organizarea unui protest luni, la prânz, în fața Parlamentului.

Foto: Igor Dodon- Facebook

El a afirmat că scopul protestului este protejarea rezultatelor alegerilor parlamentare împotriva unei posibile anulări. Conform Agerpres.ro, el a declarat, duminică, că victoria opoziției în alegerile parlamentare este evidentă și că prin acest protest va fi apărată victoria partidelor de stânga.

„Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile parlamentare. Asta denotă frica și panica în rândul guvernării, care pierde puterea pentru că patru ani nu au făcut nimic. Eu vreau să vin cu un mesaj către toți cetățenii din Republica Moldova să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziția va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să ne anuleze voturile (...) Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc posibil un scenariu ca în România. Știm ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor”, a declarat Dodon în fața presei.

Acuzații multiple din partea lui Dodon către Occident

Nu este prima dată când Dodon acuză Occidentul de implicare în campania electorală. Fostul președinte susține că vizitele liderilor externi și activitățile ONG-urilor, au avut și au ca scop influențarea rezultatului scrutinului. El a mai afirmat ca astfel de acțiuni reprezintă o ingerință în treburile interne ale Republicii Moldova.

'Eu consider că implicarea în această campanie electorală este a Occidentului prin ONG-uri plătite de Fundația Soros, Comisia Europeană, care au participat direct, prin panotaje politice în această campanie electorală, prin vizite din extern, care este o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova și prin apel direct de a vota guvernarea', a adăugat Dodon.

